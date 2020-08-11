Еще несколько российских журналистов освобождены в Белоруссии

Это корреспондент интернет-издания «Медуза» Максим Солопов, фотограф агентства «Россия сегодня» Илья Питалев, корреспондент интернет-издания Znak.com Никита Телиженко, подтвердил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. Солопов был задержан во время акции протеста в Минске еще в воскресенье, сообщалось, что силовики его избили. Питалев рассказал, что после задержания накануне его обвинили в участии в несанкционированной акции протеста. В посольстве тем временем выразили надежду, что задержания российских журналистов в Белоруссии не будут трактоваться как угроза двусторонним отношениям.
2020-08-11T22:02:15+03:00
2020-08-11T22:02:15+03:00
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22:02, 11 августа 2020
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