Еще несколько российских журналистов освобождены в Белоруссии

Это корреспондент интернет-издания «Медуза» Максим Солопов, фотограф агентства «Россия сегодня» Илья Питалев, корреспондент интернет-издания Znak.com Никита Телиженко, подтвердил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. Солопов был задержан во время акции протеста в Минске еще в воскресенье, сообщалось, что силовики его избили. Питалев рассказал, что после задержания накануне его обвинили в участии в несанкционированной акции протеста. В посольстве тем временем выразили надежду, что задержания российских журналистов в Белоруссии не будут трактоваться как угроза двусторонним отношениям.