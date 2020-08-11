Компания Норильский никель рассчитывает к ноябрю получить независимую оценку причин аварии на Норильской ТЭЦ-3

Эксперты уже приступили к работе — сказали в руководстве Норникеля. Ранее Росприроднадзор расценил ущерб от аварии почти в 150 миллиардов рублей. В Норникеле сказали, что с методикой расчета они не согласны и будут ее оспаривать. В руководстве Норникеля также объявили, что резерв средств под экологические требования будет учитываться при расчете дивидендов компании.
2020-08-11T21:33:45+03:00
2020-08-11T21:33:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2690945-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:33, 11 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…
Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Ее назвали «Спутник V» В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна и формирует длительный иммунитет – до двух лет. Отложить регистрацию препарата ранее призывали в Ассоциации организаций по клиническим исследованиям…