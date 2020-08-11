Компания Норильский никель рассчитывает к ноябрю получить независимую оценку причин аварии на Норильской ТЭЦ-3

Эксперты уже приступили к работе — сказали в руководстве Норникеля. Ранее Росприроднадзор расценил ущерб от аварии почти в 150 миллиардов рублей. В Норникеле сказали, что с методикой расчета они не согласны и будут ее оспаривать. В руководстве Норникеля также объявили, что резерв средств под экологические требования будет учитываться при расчете дивидендов компании.