Задержания журналистов в Белоруссии не должны трактоваться как угроза двусторонним отношениям, считают в посольстве РФ

Задержания российских журналистов в Белоруссии не должны трактоваться как угроза двусторонним отношениям, считают в посольстве России. Этим вечером из изоляторов были освобождены корреспондент интернет-издания «Медуза» Максим Солопов и фотограф агентства «Россия сегодня» Илья Питалев, подтвердил глава дипмиссии Дмитрий Мезенцев. С Солоповым не было связи почти двое суток, Питалев пропал накануне. Мезенцев заверил, что корреспондент Znak.com Никита Телиженко также освобожден и едет в сторону посольства. Вскоре будут завершены процедуры и выйдут на свободу активисты движения «Открытая Россия» Артем Важенков и Игорь Рогов, добавил посол.

Ранее из Белоруссии были высланы четыре российских журналиста, которых МВД Белоруссии обвинило в отсутствии аккредитации.