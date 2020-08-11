Адвокат Гашинский: Белорусские правозащитники признали арестованного политолога Шклярова политическим заключенным

Белорусские правозащитники признали политолога Виталия Шклярова, арестованного в Белоруссии, политическим заключенным. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Антон Гашинский.

«Был у Виталия, чувствует он себя хорошо, условия содержания у него улучшились, появился телевизор, что дает ему возможность получать больше информации о внешнем мире. Наши белорусские защитники признали Виталия политическим заключенным и выставили требование о его освобождении. Дальше будем пытаться изменить ему меру пресечения, чтобы его отпустили и не преследовали по политическим мотивам», — сказал он.

Адвокат также добавил, что суд по почте прислал уведомление об отказе по жалобе на задержание В.Шклярова. Защитник подчеркнул, что его не вызвали в суд на рассмотрение данной жалобы.

Арестованному в Белоруссии политтехнологу Виталию Шклярову предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. Ему может грозить до трех лет лишения свободы. В.Шкляров полностью отрицает свою причастность к совершению данного преступления.