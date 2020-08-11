«Открытая Россия»: Собравшиеся у посольства Белоруссии в Москве требуют проведения честных выборов

Собравшиеся у посольства Белоруссии в Москве требуют проведения честных выборов и освобождения политзаключенных. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.

«Сейчас здесь, наверное, человек 250-300, на мой взгляд. Общая тематика одна – это защита политзаключенных, которые есть в Белоруссии и за честные выборы, то есть борьба с теми репрессиями, которые происходят сейчас в Минске.

Мы с коллегами сюда пришли в поддержку наших двух задержанных координаторов. Мы потеряли с ними связь вчера вечером, сегодня днем мы увидели, как их задержание появилось на официальных каналах. Жуткое видео с избитыми людьми в кровь, видно, что их очень жестко прессовали. Вышли в их поддержку, надеемся что ситуация изменится и они и другие задержанные, которые сейчас находятся в застенках, выйдут на свободу», — сказал он.

А.Пивоваров отметил, что московская полиция пока ведет себя корректно и не проявляет агрессии по отношению к протестующим.

В Белоруссии продолжаются уличные выступления за честные выборы. По данным СМИ, в протестующих стреляют из травматического оружия, скопления людей, закидывают светошумовыми гранатами, есть раненые.