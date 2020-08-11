Чистый отток капитала из России за год вырос в полтора раза

В первые шесть месяцев этого года он составил почти 35 миллиардов долларов, — рассказали в Банке России. За последнюю неделю российские власти договорились с властями Мальты и Люксембурга о введении налога на проценты и дивиденды, которые перечисляются из России за рубеж. Кроме того, в Министерстве финансов говорят, что достигли договоренности по этому вопросу и с Кипром.
2020-08-11T21:05:52+03:00
2020-08-11T21:05:52+03:00
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21:05, 11 августа 2020
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