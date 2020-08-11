Руководство ВШЭ, как пишет интернет-издание «Открытые медиа» расторгло контракт с профессором Еленой Лукьяновой

Объявлено, что это связано с реорганизацией Факультета права. Между тем, Лукьянова последние два года назад была признана на факультете лучшим преподавателем, — отмечает издание.

Ранее газета РБК написала, что также в связи с реорганизацией университет покидают несколько оппозиционно–настроенных преподавателей – с ними не продлевают контракт.

Сама Лукьянова сказала «Эху Москвы», что пока не будет комментировать сообщение о своем увольнении из вуза. Также пока не комментирует происходящее и руководство Высшей школы экономики.