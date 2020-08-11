Власти Белоруссии третий вечер подряд стянули спецтехнику и внутренние войска с ОМОНом в центр Минска

Они готовятся к возможным выступлениям протестующих, которые требуют ухода президента Александра Лукашенко. Интернет-издание TUT.BY пишет, что больше всего сил безопасности сконцентрировано возле минской станции метро Пушкинская. Также оттуда поступают сообщения об одиночных задержаниях. Пока о каких-либо столкновениях в столице Белоруссии неизвестно.
2020-08-11T21:04:25+03:00
2020-08-11T21:06:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 11 августа 2020
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