Власти Белоруссии третий вечер подряд стянули спецтехнику и внутренние войска с ОМОНом в центр Минска

Они готовятся к возможным выступлениям протестующих, которые требуют ухода президента Александра Лукашенко. Интернет-издание TUT.BY пишет, что больше всего сил безопасности сконцентрировано возле минской станции метро Пушкинская. Также оттуда поступают сообщения об одиночных задержаниях. Пока о каких-либо столкновениях в столице Белоруссии неизвестно.