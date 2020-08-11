Спустя двое суток после задержания в Минске освобожден журналист интернет-издания Медуза Максим Солопов

Об этом сказал посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Мезенцев добавил, что посольство работает в тесном контакте с руководством МВД Белоруссии.



Тем временем Организация Объединеных Наций требует от белорусских властей соблюдать права и свободы журналистов. За последнюю неделю в республике были задержаны более 50 сотрудников различных изданий. Об этом «Эху Москвы» рассказали в белорусской Ассоциации журналистов.