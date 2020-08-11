Мосгорсуд рассмотрит протоколы об отсутствии маркировки иностранного агента на сайтах «Мемориала» 12 августа

Мосгорсуд рассмотрит протоколы об отсутствии маркировки иностранного агента на сайтах правозащитного центра «Мемориал», а также международного общества «Мемориала» 12 августа. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист правозащитного центра «Мемориал» Тамила Иманова.

«Завтра будет рассмотрено отсутствие маркировки на странице вконтакте правозащитного центра «Мемориал», а также на сайте проекта международного «Мемориала». Скорей всего, нам выпишут штраф 300 тысяч рублей, так же как и по остальным 28 подобным протоколам», — сказала она.

Юрист отметила, что по окончании судебных процессов планирует обращение в Европейский суд по правам человека по факту нарушения свободы распространения информации в отношении «Мемориала».

Прошлой осенью Роскомнадзор составил 28 административных протоколов на международное «Мемориал» и одноименный правозащитный центр. Протоколы касаются отсутствия маркировки иностранного агента на сайте «Мемориала», проектах и соцсетях, которые имеют к нему отношение.