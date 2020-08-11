Глава корпорации Apple Тим Кук стал миллиардером

Это произошло после того, как рыночная стоимость компании, которую он возглавляет приблизилась к двум триллионам долларов. Как пишет агентство Bloomberg, большую часть состояния Кука составляют акции компании Apple. Ему принадлежит около двух сотых процента корпорации. Только за последний год он получил в виде дивидендов и других компенсаций, по подсчетам агентства, почти 650 миллионов долларов.