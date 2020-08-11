В Белоруссии освобожден журналист интернет-издания Медуза Максим Солопов

Почти двое суток он не выходил на связь после того, как его в Минске задержали сотрудники МВД Белоруссии. Как сказал посол России в этой стране Дмитрий Мезенцев, сейчас Солопов в сопровождении консула едет в дипмиссию. Кроме того, по словам Мезенцева, в ближайшее время должен быть освобожден фотограф агентства «Россия сегодня» Илья Питалев. О его местонахождении не было известно почти сутки.