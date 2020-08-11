Консул РФ в Белоруссии провел встречу с российским корреспондентом «Медузы» Максимом Солоповым, пропавшим накануне. Об этом сообщил во вторник посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
«Только что, буквально считаные минуты назад в одном из подразделений Главного управления внутренних дел Минска произошла встреча нашего консула с Максимом Солоповым, который представляет «Медузу». Они сейчас уже выдвинулись в сторону посольства», — сказал он, сообщает ТАСС.
Консул РФ встретился с журналистом «Медузы» Солоповым, пропавшим накануне в Минске
Консул РФ в Белоруссии провел встречу с российским корреспондентом «Медузы» Максимом Солоповым, пропавшим накануне. Об этом сообщил во вторник посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».