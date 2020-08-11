Падение российского ВВП во втором квартале этого года по данным Росстата составило около 8,5%

В первую очередь это связано с тем. что многие отрасли были вынуждены приостановить работу из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, — передает агентство «Интерфакс». Спад по оценке экспертов оказался сопоставимым с квартальными падениями во время кризисов 1998 и 2009 годов, однако не превзошел их и не подтвердил самые пессимистичные ожидания властей, — отмечает агентство.

Министерство экономического развития ожидало, что ВВП во втором квартале опустится более чем на 9,5%.