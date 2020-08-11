Авиакомпания Аэрофлот по итогам июля стала лишь третьей по объему пассажирских перевозок

Четвертый месяц подряд лидирует S7, — рассказали сегодня в Росавиации. На втором месте по объему пассажиропотока в июле оказалась дочерняя компания Аэрофлота — «Победа». Общий пассажиропоток в июле вырос по сравнению с июнем более чем в два раза.