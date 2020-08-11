Акция в поддержку протестующих в Белоруссии проходит у посольства республики в Москве

Как передает агентство РИА «Новости» там собрались несколько десятков человек, некоторые из них держат в руках белые и красные шарики. Кроме того, люди развернули плакаты с требованием к белорусским властям сообщить местонахождение задержанных в Минске российских журналистов и двух координаторов организации «Открытая Россия». У посольства находятся усиленные наряды полиции, однако пока все проходит без инцидентов.