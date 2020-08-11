Российский истребитель МИГ-31 совершил экстренную посадку в Пермском крае

Причиной стала техническая неисправность, — передает агентство ТАСС. По данным агентства «Интерфакс», у самолета разрушилось колесо на задней стойке шасси. Посадка прошла в штатном режиме, самолет повреждений не получил, — заверили в командовании Центрального военного округа.
2020-08-11T20:01:21+03:00
2020-08-11T20:01:21+03:00
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20:01, 11 августа 2020
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