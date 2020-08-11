Коронавирус диагностирован у одной из балерин Большого Театра

Все сотрудники, которые контактировали с ней сдали анализы и пока находятся на карантине, – сказали в пресс-службе театра. В администрации подчеркивают, что случившееся не повлияло на их работу. Сейчас они готовятся к открытию театрального сезона.

В балетной труппе числятся более 200 человек, те, кто не находятся в карантине, сейчас участвуют в плановых репетициях.