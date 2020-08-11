Белорусская ассоциация журналистов сообщила о десятках задержанных сотрудниках СМИ в ходе протестов в Минске

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

«За последние дни были задержаны десятки сотрудников разных медиа, белорусских и зарубежных, кого-то отпустили, кого-то не отпустили, судьбу кого-то мы до сих пор не знаем, потому что милиция не дает информации. Так и не знаем судьбу журналиста «Медузы», которого ищут уже с воскресенья его коллеги и до сих пор информации нет. Сейчас начались новые задержания, сегодня новый вечер протестов и в регионах проходят задержания журналистов. В Минске пока этого не было, а в регионах превентивно тоже несколько наших коллег уже задержанных сегодня», — сказал он.

Б.Горецкий подтвердил информацию о том, что силовики выстрелили резиновыми пулями в группу журналистов.

«Было так, что журналисты стояли группкой, обозначенные, в жилетах, с бейджами. Было явно видно, что это журналисты, и очередь пуль прилетела именно в эту группу журналистов», — сказал он.

Ранее «Медуза» сообщала об исчезновении своего специального корреспондента Максима Солопова, по данным СМИ, его избили сотрудники милиции в ночь на 10 августа, после чего связь с ним была потеряна.

В Белоруссии второй день проходят протесты несогласных с итогами выборов президента Белоруссии. Тысячи людей вышли на улицы в разных городах страны после того как было объявлено о победе действующего президента Александра Лукашенко с результатом более 80 процентов голосов.