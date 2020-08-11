Руководство Высшей школы экономики решило не продлевать контракты с пятью преподавателями Школы философии

Среди них, в частности, журналист Новой газеты Кирилл Мартынов.

Причины увольнения преподавателей – формальные: реорганизация университета, сообщили интернет-изданию РБК в Высшей школе экономики. Речь идет о программе развития университета до 2030 года, согласно которой руководство допустило изменения структуры факультетов. Вместе с тем издание отмечает, что уволенные преподаватели были настроены оппозиционно по отношению к российской власти.

Так, среди уволенных – Татьяна Левина, сотрудничавшая со студенческим изданием DOXA и выступавшая в поддержку фигурантов «Московского дела». В ВШЭ ее увольнение объяснили низкой научной активностью. Не продлили контракт и с зампредом вузовской ячейки профсоюза «Университетская Солидарность» Ильей Гурьяновым. Уволенный Дмитрий Турко год назад был задержан на протестной акции в Москве. Журналист «Новой газеты» Кирилл Мартынов, в свою очередь, отказался комментировать причины своего увольнения из ВШЭ, отметив лишь, что вуз уже подготовил критическую массу образованных людей.

Журнал DOXA в июле сообщал о планах руководства ВШЭ сократить оппозиционно настроенных преподавателей под предлогом объединения Школ философии и культурологии.