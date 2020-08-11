Российская вакцина от коронавируса пока не может быть выпущена ни одной из стран, — считает глава ПАОЗ

Российская вакцина от коронавируса пока не может быть выпущена ни одной из стран, — считает глава Панамериканской организации здравоохранения Харбас Барбоза да Силва. Он пояснил, что для выпуска такого препарата в любой из стран требуется, чтобы он прошел вторую и третью фазы тестирования, — передает агентство Reuters. Барбоза подчеркнул, что пока Всемирная организация здравоохранения не получала полную информацию о российской вакцине и не может поэтому оценить ее возможности. В то же время директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что сейчас готовится получение патентов на препарат в 150 странах.