Российская вакцина от коронавируса пока не может быть выпущена ни одной из стран, — считает глава ПАОЗ

Российская вакцина от коронавируса пока не может быть выпущена ни одной из стран, — считает глава Панамериканской организации здравоохранения Харбас Барбоза да Силва. Он пояснил, что для выпуска такого препарата в любой из стран требуется, чтобы он прошел вторую и третью фазы тестирования, — передает агентство Reuters. Барбоза подчеркнул, что пока Всемирная организация здравоохранения не получала полную информацию о российской вакцине и не может поэтому оценить ее возможности. В то же время директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что сейчас готовится получение патентов на препарат в 150 странах.
2020-08-11T19:05:30+03:00
2020-08-11T19:05:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2690871-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:05, 11 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…
Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Ее назвали «Спутник V» В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна и формирует длительный иммунитет – до двух лет. Отложить регистрацию препарата ранее призывали в Ассоциации организаций по клиническим исследованиям…