Более 200 человек госпитализированы в результате протестов за последние два дня в Белоруссии

Более 200 человек были госпитализированы в результате акций протеста и столкновений с силами безопасности за последние два дня в Белоруссии. Один демонстрант погиб, — подтверждают в Министерстве здравоохранения страны. Про данным МВД, почти 5 тысяч человек задержаны.

Тем временем, Запад не исключает новых санкций в отношении белорусского руководства. Об этом, в частности, сказали сегодня представители немецких властей.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас констатировал, что надежды на методы правового государства в Беларуси были уничтожены. «О свободных выборах вообще невозможно говорить. Вместо этого мы стали свидетелями насилия, запугивания и арестов», – отметил Маас. По его словам, необходимо проверить, действительна ли в свете событий последних недель и дней отмена санкций, которая произошла после освобождения политических заключенных.

Канцлер Ангела Меркель находится в отпуске. Ее официальный представитель также заявил, что 27 государств Евросоюза примут совместное решение о реакции на события в Беларуси. Об этом в настоящее время проводятся консультации. В последнее время Германия отмечала нарушение прав и свобод в стране, а также осуждала это в многочисленных заявлениях. Берлин выразил серьезные сомнения в демократичности и открытости выборов, а также в их результатах.

Представитель Меркель отметил, что Беларусь нарушила минимальные стандарты по проведению выборов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, членом которой она является.

По данным «Белорусской ассоциации журналистов», за прошедшую неделю в Белоруссии задержали более 50 сотрудников СМИ, местонахождение многих из них до сих пор неизвестно. Об этом «Эху Москвы» рассказал заместитель председателя ассоциации Борис Горецкий.

По словам Бориса Горецкого, сегодня в Белоруссии задержания журналистов продолжились.

Этим вечером в Россию вернулись четверо российских журналистов, которые были задержаны в последние дни в Минске во время акций протеста. Как передает агентство РИА «Новости», у одного из задержанных, Семена Пегова, подозрение на сотрясение мозга.

До сих пор остается неизвестным местонахождение еще нескольких журналистов. В том числе корреспондента интернет-издания медуза Максима Солопова. Его жена Алина подала сегодня в московскую полицию заявление об исчезновении мужа.