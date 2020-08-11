Высшая школа экономики не стала продлевать сотрудничество с пятью преподавателями Школы философии

Об этом пишет издание РБК. В вузе говорят, что это связано с реорганизацией. Сегодня стало известно о том, что университет отказался продлевать контракт с журналистом Новой газеты Кириллом Мартыновым, который преподавал в Школе философии. По данным издания РБК, также о своем увольнении узнал заместитель руководителя университетской ячейки профсоюза «Университетская солидарность» Илья Гурьянов. До этого стало известно об увольнении преподавателей Школы философии Виктора Горбатова и доцента Факульета социологии Эллы Паниях.

Как отмечает РБК, уволенные разделяли оппозиционные взгляды.