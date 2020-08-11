Супруга журналиста интернет-издания Медуза Максима Солопова подала заявление о его исчезновении

Он был задержан в Минске во время акций протеста. Связи с ним нет уже более 40 часов, — говорят в редакции. Алина Солопова направила заявление в московскую полицию.

Между тем, в российском посольстве в Белоруссии сказали изданию РБК, что Солопов, а также фотокорреспондент агентства «Россия сегодня» Илья Питалев, по их сведениям, живы. В дипмиссии рассчитывают в ближайшее время получить о них больше информации.

За последние два дня в Белоруссии были задержаны несколько российских журналистов. Часть из них уже высланы из страны, другая часть в ближайшее время покинет республику. В МВД говорят, что у них не было аккредитации для работы в Белоруссии.