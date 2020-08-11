На фоне массовых протестов в Ливане формируется новая политическая реальность, отмечают зарубежные наблюдатели

На фоне массовых антиправительственных протестов в Ливане формируется новая политическая реальность, отмечают некоторые зарубежные наблюдатели.

Гнев протестующих вызван причинами взрыва в бейрутском порту – тем фактом, что взрывоопасные химикаты хранились в течение шести лет рядом с центром столицы, — пишет сайт Би-би-си. – Ливанцы видят в катастрофе последствия систематической коррупции и халатности элит. Уличные акции в минувшие выходные привели к массовым столкновениям с полицией, группа протестантов ворвалась в здание МИДа, откуда их пришлось вытеснять при помощи подразделений регулярной армии. Уступив требованиям улицы, правительство подало в отставку, отмечает издание, напоминая, что созванная президентом Франции международная конференция по оказанию помощи Ливану в своей резолюции особо подчеркнула, что материальная поддержка должна дойти до населения Ливана, а не осесть на счетах власть предержащих и их ближнего круга.

Аль-Джазира говорит о десятках тысяч демонстрантов в столице, которые обвиняют в трагедии правящий класс страны. Телеканал указывает на то, что действия полиции отличаются избыточным применением силы и нарушением существующих международных стандартов, согласно которым огнестрельное оружие может применяться силами правопорядка только при угрозе жизни их представителям или окружающим.

Обозреватель телеканала считает, что стоящая за двумя главными партиями — президентским Свободным патриотическим движением и Движением Будущего — военизированная политическая группировка Хезболла должна будет найти консенсус с протестующими ливанцами. Результатом этого должно стать формирование нового технократического правительства на довольно длительный переходный период, в течение которого будет происходить постепенное возрождение страны. Политической элите, считает эксперт издания, цитата, «уже больше нечего воровать, а обнищавший народ потерял всякое терпение… . Хезболла в этой ситуации должна наметить новую стратегию, которая устроит как ее саму, так и восставших против коррумпированной власти людей».

По официальным данным, на фоне тяжелейшего кризиса и девальвации национальной валюты, общие потери экономики Ливана после трагедии могут составить 15 миллиардов долларов.