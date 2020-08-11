Z Архив новостей новости
5 1 6 39
18:29, 11 августа 2020

На фоне массовых протестов в Ливане формируется новая политическая реальность, отмечают зарубежные наблюдатели

На фоне массовых антиправительственных протестов в Ливане формируется новая политическая реальность, отмечают некоторые зарубежные наблюдатели.

Гнев протестующих вызван причинами взрыва в бейрутском порту – тем фактом, что взрывоопасные химикаты хранились в течение шести лет рядом с центром столицы, — пишет сайт Би-би-си. – Ливанцы видят в катастрофе последствия систематической коррупции и халатности элит. Уличные акции в минувшие выходные привели к массовым столкновениям с полицией, группа протестантов ворвалась в здание МИДа, откуда их пришлось вытеснять при помощи подразделений регулярной армии. Уступив требованиям улицы, правительство подало в отставку, отмечает издание, напоминая, что созванная президентом Франции международная конференция по оказанию помощи Ливану в своей резолюции особо подчеркнула, что материальная поддержка должна дойти до населения Ливана, а не осесть на счетах власть предержащих и их ближнего круга.

Аль-Джазира говорит о десятках тысяч демонстрантов в столице, которые обвиняют в трагедии правящий класс страны. Телеканал указывает на то, что действия полиции отличаются избыточным применением силы и нарушением существующих международных стандартов, согласно которым огнестрельное оружие может применяться силами правопорядка только при угрозе жизни их представителям или окружающим.

Обозреватель телеканала считает, что стоящая за двумя главными партиями — президентским Свободным патриотическим движением и Движением Будущего — военизированная политическая группировка Хезболла должна будет найти консенсус с протестующими ливанцами. Результатом этого должно стать формирование нового технократического правительства на довольно длительный переходный период, в течение которого будет происходить постепенное возрождение страны. Политической элите, считает эксперт издания, цитата, «уже больше нечего воровать, а обнищавший народ потерял всякое терпение… . Хезболла в этой ситуации должна наметить новую стратегию, которая устроит как ее саму, так и восставших против коррумпированной власти людей».

По официальным данным, на фоне тяжелейшего кризиса и девальвации национальной валюты, общие потери экономики Ливана после трагедии могут составить 15 миллиардов долларов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…

5 297 6 32556 08.08
Новости

Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Ее назвали «Спутник V» В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна и формирует длительный иммунитет – до двух лет. Отложить регистрацию препарата ранее призывали в Ассоциации организаций по клиническим исследованиям…

5 58 6 6365
Блоги

+ Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали…

5 99 6 11854 12:29
8читать ;смотреть
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 91 6 11556 09.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уверен, что Лукашенко в очередной раз оправдает доверие белорусского народа Александр Лукашенко является большим другом чеченского народа и России в целом. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека…

5 88 6 11255 10.08
Блоги

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины «Комсомольской правде» стали известны сенсационные подробности того, как шпионы незалежной попытались поссорить Белоруссию и Россию…

5 448 6 60932 07.08
Блоги

Рустам Солнцев журналист

За Крым — ответишь? Если бы Наташа Ионова присягала на верность Украине, а после предательски, тайком оказалась бы в Крыму, то поделом. Но я не помню её присягу. И ненависти к Украине тоже не помню…

5 164 6 25245 08.08
Блоги

+ Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Президент Белоруссии прокомментировал ситуацию вокруг прошедших после выборов акций протеста…

5 234 6 35845 10.08
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Провал Майдана в Белоруссии закономерен В Белоруссии нет связи с антирусским прогитлеровским коллаборационизмом и фашизмом, какая есть у бандеровцев. В Белоруссии зато очень сильно неприятие наследников коллаборантов…

5 118 6 19522 06:34
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Друзья, желаю вам победы над опостылевшим диктатором При нем фактически уничтожены выборы, задавлены гражданские права и свободы, дубина политических репрессий обрушена на оппозицию…

5 106 6 20757 09.08
Новости

EPA Жестким разгоном, задержаниями и гибелью человека завершился второй вечер протестов в Белоруссии Тысячи людей вышли на улицы в разных городах страны, чтобы выразить несогласные с результатами выборов…

5 31 6 6114
Новости

Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса По утверждению Путина, российская вакцина эффективна и формирует устойчивый иммунитет…

5 37 6 7585
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Бочка варенья and корзина печенья «Руку Кремля» не нашли ни американские прокуроры, ни судьи, никто не нашёл ее. Теперь будут «искать» у населения, решая сугубо прагматические задачи…

5 97 6 20040 06.08
Новости

Путин: Одна из моих дочерей сделала прививку от коронавируса «В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день — 37 с небольшим и все»...

5 67 6 14702
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Ждать курс на адекватность Зачем нужен был реальный арест Сафронова и зачем от него требуют раскрыть источники его статей? Почему бы не предоставить хоть одно реальное обоснование вины, вместо кормежки байками?..

5 31 6 7010 07.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Думаю, будет жарче Как думаете, кто сегодня рискнул положить «на белорусский стол номер один» эту статью? Пресс-служба или все-таки спец-служба? А кто потом окажется на этом столе?..

5 74 6 17601 07.08

Популярное за неделю

Новости

Врачи приняли решение госпитализировать Ефремова из здания суда Пришедшие к Пресненскому суду обратили внимание на то, что актер с трудом смог выйти из машины…

5 25 6 43541
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Становится понятно, что опасность огромная и что белорусские партизаны через несколько часов войдут в Москву и в наказание за испуг Лукашенко, вероятно, засеют картофелем Красную площадь…

5 67 6 103059 05.08
#слушать 50:08 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 91 6 11474 09.08
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Ефремов высветил в нас такое, что стало страшно смотреть То, что он так играет сейчас, – кому-то это кажется трусостью, кому-то распадом, а он проживает страшную роль, которая очень назидательна, которая может оказаться очень страшным уроком…

5 190 6 315981 07.08
Блоги

Дмитрий Гордон украинский журналист

+ Интервью с Александром Лукашенко Интервью с Александром Лукашенко Та я про Москву уже даже не говорю. Без денег там делать нечего. А у меня нет денег. Вы понимаете? У меня нет денег, чтобы бежать и там жить, как Янукович. И это не главное. Это важно: важно, потому что у меня же еще и дети…

5 165 6 134153 06.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8674625
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4588173

Сегодня в эфире