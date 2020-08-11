Литва готова предоставить убежище белорусским оппозиционерам

Согласно заявлениям официальных лиц, в частности, главы МВД, Вильнюс готов прийти на помощь, пока не будут созданы условия для их безопасного возвращения домой.

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву. Вначале появилось видеообращение, в котором она говорит, что это решение она приняла самостоятельно ради детей. Затем провластные телеграм-каналы выложили ее второе обращение, в нем она призывает жителей Белоруссии не участвовать в протестных акциях

На видео Тихановская выглядит подавленной. Текст она зачитывает с листа.

Светлана Тихановская сейчас находится в безопасности вместе с детьми, — об этом сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус. По его словам, Вильнюс не поддерживает силовые методы, которые применяют белорусские власти в отношении недовольных результатами президентских выборов.

По словам Линкявичуса, Светлана Тихановская сама решит, когда ей общаться с журналистами.



Обращение Светланы Тихановской записано под давлением, и это очевидно, — считает редактор отдела культуры журнала «Огонек». Андрей Архангельский сказал в эфире «Эха Москвы», что Александр Лукашенко надеется таким образом прекратить протесты.

Андрей Архангельский подчеркнул, что Тихановская символ, но не лидер протеста, и недовольных ее отъезд не остановит.