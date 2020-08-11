Нескольких освобожденных в Белоруссии российских журналистов доставят на родину на дипломатической машине

Их задержали во время протестных акций в Минске. Вместе с тем, до сих пор нет связи с корреспондентами интернет-изданий Znak.com и «Медуза», говорят их коллеги.

Сотрудники интернет-издания Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также военный журналист Семен Пегов и его оператор уже выехали из посольства России в Белоруссии. Как рассказала агентству РИА «Новости» главред издания Алена Сивкова, на дипломатической машине они доедут до границы, а оттуда – уже на собственной машине в Москву. Дома они рассчитывают быть уже сегодня вечером.

Журналистов задержали в воскресенье в первый день массовых протестов по итогам выборов президента Белоруссии. К ним применили силу. Одновременно был задержан корреспондент «Медузы» Максим Солопов – он не выходит на связь почти два дня. Сотрудники Daily Storm рассказывали, что журналист был избит при задержании. Все это время белорусские власти не давали никакой информации о судьбе Солопова. Лишь около получаса назад глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сказал, что его местонахождение установлено и что дипломаты ведут работу по его возвращению. Это же касается и фотокорреспондента агентства РИА Новости Ильи Питалева.

Впрочем, более точных сведений о том, где находятся журналисты, нет. Неизвестна и судьба корреспондента интернет-издания Znak.com Никиты Телиженко: ему не могут дозвониться уже сутки. Уже почти два дня нет связи и со Станиславом Ивашкевичем, одним из авторов расследования интернет-издания «Проект» о роли женщин в жизни Александра Лукашенко.

Одними из первых в воскресенье были задержаны журналисты телеканала Дождь Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Их выслали из Белоруссии и запретили въезд в страну на 5 лет. Тем временем по подсчетам Белорусской ассоциации журналистов, начиная с воскресенья в республике были задержаны свыше 40 сотрудников различных изданий.