Россия ответит на высылку трех дипломатов из Словакии – об этом заявили в российском посольстве и в МИДе

В министерстве также усмотрели влияние США на решение Братиславы признать персонами нон-грата сотрудников диппредставительства.

В российском посольстве считают неубедительным разъяснение Словакии о том, что дипломатов выслали из-за истории о выдаче виз в Генконсульстве страны в Санкт-Петербурге. Это, отмечают в диппредставительстве, вызывает недоумение, выглядит непрофессионально и недостойно, противоречит духу плодотворного сотрудничества между странами. И хотя адекватные ответные меры обязательно последуют, Москва все же настроена развивать взаимоуважительные отношения со Братиславой, несмотря на нее недружественные действия. В МИДе также пообещали зеркально отреагировать. Глава министерства Сергей Лавров полагает, что решение власти Словакии приняли не без участия США.

Как пояснил ранее премьер-министр страны Игорь Матович, трех дипломатов выслали после того, как стало известно, что имело место злоупотребление при выдаче виз Словакии для совершения убийства в Германии. Он подчеркнул, что «Словакия — не банановая республика, где можно высмеивать дипломатические правила». Как писали СМИ, речь идет об убийстве в Берлине выходца из Чечни и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Как стало известно, один из подозреваемых в преступлении под вымышленным именем въехал в Евросоюз по визе, выданной Генеральным консульством Словакии в Санкт-Петербурге.

Германия считает, что Хангошвили убили по заказу Москвы, в связи с чем в декабре власти выдворили из страны двух дипломатов. Российская сторона отрицает свою причастность.