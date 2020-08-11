Немецкая компания «Uniper» предупредила инвесторов, что проект «Северный поток-2» может быть задержан или не завершен

Немецкая компания «Uniper» предупредила инвесторов, что проект «Северный поток-2», партнером которого она является, может быть задержан или вовсе не завершен.

Первый инвестор запланировал возможность того, что строительство газопровода не будет завершено. Причина – угрозы санкциями со стороны правительства США. «Uniper» финансирует проект на 10 процентов. Стоимость «Северного потока 2» — девять с половиной миллиардов евро. Немецкий концерн не исключает, что из-за промедления или прекращения строительства кредиты и прибыль будут потеряны. В финансовом докладе предприятия, который был опубликован накануне, говорится, что провал проекта необходимо учитывать при планировании единичных финансовых рисков.

Председатель совета директоров концерна Андреас Ширенбек и финансовый менеджер Саша Биберт исходят из того, что газопровод будет построен. На пресс-конференции они заявили, что в рамках правового менеджмента рисков концерн обязан информировать о возможных экстремальных сценариях и не исключать худшие случаи. Биберт подчеркнул, что ситуация находится под контролем. Постоянно проводятся консультации о новой интерпретации американского закона о санкциях.

Кроме того, «Uniper» указывает на политическую поддержку со стороны ЕС и многих европейских государств. Газопровод должен был быть принят в эксплуатацию в прошлом году. Глава предприятия отметил, что сроки завершения строительства – дело проектного общества, а не отдельных финансовых партнеров. Четыре других европейских концерна инвестировали в «Северный поток 2» приблизительно по одному миллиарду евро.

Глава «Uniper» не уточнил, существуют ли уже прямые угрозы санкциями. Однако отметил, что американский рынок жизненно важен для предприятия.

У США нет никаких правовых оснований принуждать Германию к отказу от «Северного потока-2». Об этом после переговоров в Москве заявил глава МИДа Германии Хайко Маас.

Хайко Маас подчеркнул, что уже обсуждал этот вопрос с госсекретарем США Майклом Помпео.

Глава МИДа России Сергей Лавров вновь сказал, что США не должны диктовать свои условия другим странам.

По мнению экономиста Сергея Алексашенко, в случае провала проекта «Северный поток» за убытки придется платить россиянам.

Проект Северный поток-2 предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.