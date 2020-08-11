Финляндия частично смягчила ограничения на въезд граждан России, США и ряда других стран

Теперь к причинам посещения добавлена ситуация, когда человек состоит в отношениях с гражданином Финляндии.

Для финских пограничников теперь не имеет значения ждут ли в Финляндии россиян молодые люди, девушки, жены или мужья. Если люди состоят в партнерских отношениях независимо от их гендера и официальной регистрации брака, они смогут попасть к своим возлюбленным в Финляндии. Об этом сообщила газета Уле.

При этом подчёркивается, что нужно доказать отношения, и решение принимается индивидуально. Пограничники «будут проверять цитирую все возможные документы перед тем, как разрешить человеку въезд в страну». Однако тут возникает проблема — среди разрешённых оснований для выезда из России через автомобильные пункты пропуска (авиасообщения с Финляндией сейчас нет) встреча с партнёром не значится. Как с этим быть пока непонятно.

При этом финские власти ввели обязательный двухнедельный карантин для россиян, которые приезжают в страну. За его нарушение грозит до трех месяцев заключения.