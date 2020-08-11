Михаил Ефремов из Пресненского суда госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы

Актер находится в тяжелом состоянии, у него диагностирован инсульт.

Михаила Ефремова привезла в суд машина судебных приставов, ее двери долго не открывались. Вокруг собралась огромная толпа журналистов, множество телевизионных камер, все ждали, когда выйдет артист.

Через несколько минут Ефремову помогли встать и дойти до дверей суда несколько силовиков. Крепкие и высокие сотрудники федеральной службы исполнения наказаний поддерживали артиста под руки, поскольку самостоятельно он передвигаться не мог. Вскоре к зданию приехала скорая помощь и врачи быстро проследовали внутрь. Позже стало известно, что Михаил Ефремов помещен в нейрореанимацию Боткинской больницы, сначала состояние было тяжелым, но сейчас медики смогли его стабилизировать.

Пока врачи помогали Михаилу Ефремову, у Пресненского суда в его защиту выступал коллега Никита Джигурда. Он уверен, что артиста подставили, а наркотики подбросили.

Далее у здания Пресненского суда практически пресс-конференцию по очереди устроили адвокаты обеих сторон процесса. Защитник артиста Эльман Пашаев сказал, что считает организаторов многочисленных телевизионных шоу виновными в том, что Михаил Ефремов попал в больницу.

В свою очередь, как сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский, в ходе процесса могут быть допрошены в качестве свидетелей люди, которые выводили Ефремова из машины сразу после аварии. Второй защитник, представляющая семью погибшего, Анна Бутырина в интервью сайту Gazeta.ru сказала, что не получала официальных медицинских документов, подтверждающих болезнь Ефремова и выразила сомнение в правдивости диагноза.

Заседание суда перенесли на среду, 12 августа. Однако пока неизвестно, состоится ли оно.

Между тем, чистосердечные признания, не подтвержденные в суде, правозащитники предлагают исключить из доказательств, — пишет Независимая газета. По ее данным, соответствующие поправки вскоре будут переданы на рассмотрение в Госдуму.