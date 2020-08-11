Владимир Путин сегодня объявил, что первая в мире вакцина от вируса зарегистрирована в России. По его словам, она формирует устойчивый иммунитет. При этом предстоящая вакцинация должна проводиться исключительно на добровольной основе.

Путин рассказал, что одна из его дочерей испытала на себе вакцину.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург сказал, что лично он не знает, как вакцинировалась дочь президента. В интервью «Интерфаксу» он предположил, что она могла быть добровольцем.

ВОЗ должна выяснить, насколько новая российская вакцина от коронавируса соответствует международным стандартам.

Представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил сегодня, что организация находится в контакте с российскими властями. Он признал, что производители часто стремятся добиться одобрения ВОЗ, поскольку это своего рода штамп о качестве.

Глава Российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев уверен, что список вакцин, рекомендованных ВОЗ, уже вскоре будет обновлен.

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии Виктор Зуев утверждает, что вакцина безопасна. Она создана на основе разработанных ранее вакцин против сложных заболеваний.

Центр имени Гамалеи и Российский Фонд прямых инвестиций запустили информационный сайт о вакцине. Первыми, кстати, ее должны получить врачи и учителя.



Росздравнадзор считает необоснованными претензии к регистрации вакцины от COVID-19 , которые выдвигает Международная ассоциация организаций по клиническим исследованиям. Зам.главы ведомства Валентина Косенко заявила РБК, что в этой организации просто не знают о результатах исследований.

Между тем, исполнительный директор ассоциации Светлана Завидова считает, что регистрировать вакцину рано.

По словам Завидовой, перед выпуском вакцины ее должны протестировать на тысячах добровольцах а также лицах с ослабленным иммунитетом.

Москвичи скептически относятся к новостям о регистрации российской вакцины от коронавируса. Сделать даже бесплатную прививку готовы единицы.

Ликования по поводу успехов российской фарминдустрии у прохожих на Арбате не наблюдается. Айтишник Виктор из-за коронавируса 40 дней провел в больнице. Несмотря на это, не готов призывать россиян скорее делать малоизученную вакцину.

Коллега Виктора Дмитрий тоже переболел COVID19, но в легкой форме. По его мнению, созданная вакцина ко второй волне может стать бесполезной.

Безработный москвич Сергей повременит с прививкой от Covid19. Его пока устраивает одноразовая маска.

Шансы заразиться коронавирусом меньше чем риски от последствий вакцинации, считает гулявшая с маленьким ребенком Мария.

На недостаток информации про сам коронавирус, не говоря уже про вакцину, жалуется педагог Лариса.

Словам политика, который сегодня объявил о регистрации вакцины, не верит инженер Михаил.

Большинство опрошенных подчеркнули, что воздержатся от коронавирусной прививки, даже если она будет бесплатной.

Несколько собеседников «Эха Москвы» предположили, что вакцина от коронавируса и новости вокруг нее помогут заработать отечественным фармкомпаниям.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов первым принять российскую вакцину от коронавируса. Впрочем, по его словам, сербские специалисты прежде должны оценить, насколько она хорошая.

У властей Германии возникли сомнения в безопасности российской вакцины от коронавируса. Об этом передает агентство Франс-Пресс, ссылаясь на Минздрав.

Комментируя сообщение из Москвы, министр здравоохранения США Алекс Азар сказал, что торопиться в этом вопросе не нужно.

По данным российского Минздрава, зарубежные страны проявляют интерес к российской вакцине. Всего, по данным на конец июля, в мире более ста вакцин против коронавируса находились на этапе доклинических исследований, 25 исследовались клинически, на последних стадиях испытаний были шесть вакцин.