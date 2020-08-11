Алексашенко:В случае неудачи «Северного потока-2» убытки придется заплатить россиянам за счет повышения тарифов на газ

В случае неудачи проекта «Северный поток -2» убытки придется заплатить россиянам за счет повышения тарифов на газ. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

«Если газопровод не будет достроен или будет достроен, но не будет эксплуатироваться, что тоже является одним из возможных сценариев, — это будут достаточно большие финансовые убытки для Газпрома. 6-7 миллиардов евро, если не больше, стоил этот газопровод. Убытки Газпрома означают, что за счет тарифов на газ население России заплатит эти самые деньги. За все эти игрушки заплатим мы из своего кармана», — сказал он.

Ранее один из партнеров «Газпрома», компания Uniper, допустила возможность прекращения строительства «Северного потока-2» из-за американских санкций. Госсекретарь США Майк Помпео пообещал заблокировать все активы в США ряду компаний, участвующих в проекте. «Uniper» финансирует строительство газопровода на 10 процентов. Общая стоимость проекта – девять с половиной миллиардов евро.