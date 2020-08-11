Занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате, говорят в министерстве просвещения

При этом образовательные учреждения будут обязаны соблюдать меры санитарной безопасности. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов доложил на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Перед началом учебного года, добавил Кравцов, пройдут Всероссийское родительское собрание и педагогический совет, где будут обсуждаться вопросы безопасности учащихся и учителей.