В Минске пропал корреспондент российского интернет-издания Znak.com Никита Тележенко

Он не выходит на связь с вечера понедельника. До этого находился в центре города, рядом с местом, где должна была начаться акция протеста, — говорят в редакции. Там предполагают, что Тележенко могли задержать при освещении акции протеста.

Главный редактор издания Мария Плюснина сказала агентству ТАСС, что у корреспондента не было аккредитации для работы в Белоруссии.

Тем временем известно, что из республики высылают четверых российских журналистов, которые были задержаны в воскресенье во время освещения протестов. Двое сотрудников интернет-издания Daily Storm, а также Семен Пегов и его оператор направляются в сторону границы.