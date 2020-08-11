Соединенные штаты предпочитают безопасность скорости при разработке вакцины от коронавируса

Американский министр здравоохранения Алекс Азар сказал сегодня, что они сконцентрированы на создании эффективного и безопасного препарата, а не на том, чтобы первыми в мире заявить о завершении разработки. Так в интервью телеканалу АВС он прокомментировал сообщения о том, что в России зарегистрирована первая вакцина. Азар добавил, что в США две из шести вакцин находятся на третьем этапе клинических испытаний.