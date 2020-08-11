Сотрудник НИИ им.Гамалеи Зуев: Вакцина против COVID-19 показала свою безопасность и эффективность во время испытаний

Вакцина против коронавируса показала свою безопасность и эффективность во время испытаний сотрудниками центра имени Гамалеи. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор, член Президиума РАЕН, сотрудник НИИ имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Создатели традиционно испытали эту вакцину прежде всего на себе. Оказалось, что она безопасна и эффективна, то есть после введения этой вакцины действительно вырабатывается иммунитет. После этого они передали эту вакцину уже для испытаний на добровольцах, все прошло благополучно», — сказал он.

В.Зуев подчеркнул, что вакцина была разработана в короткие сроки, однако профессионализм ее создателей не вызывает сомнений.

Президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Российскую вакцину назвали «Спутник V», по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли. Президент выразил надежду на то, что вскоре начнется массовый выпуск препарата. Однако подчеркнул, что вакцинация будет исключительно добровольной.

Ранее Ассоциации организаций по клиническим исследованиям призвали отложить регистрацию вакцины до организации испытаний на тысяче добровольцев. Фармацевтическии компании просили не подвергать людей опасности, преследуя цель оказаться первыми на рынке.