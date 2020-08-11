Соратники экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской считают, что ее видеообращение сделано под давлением

Соратники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской считают, что ее видеообращение сделано под давлением. В распространенной записи она призывала белорусов не участвовать в протестных акциях.

В объединенном штабе Тихановской предположили: резонансная запись была сделана не в Литве, где она сейчас находится, а в здании белорусского Центризбиркома. Еще накануне ее представители жаловались, что потеряли связь с политиком. Теперь же одна из ее соратниц Мария Колесникова настаивает: Тихановскую в течение нескольких часов удерживали в здании ЦИКа и, по ее мнению, заставили призвать к прекращению протестных акций сотрудники силовых ведомств. Мнение об оказанном на нее давлении, к слову, выразили и в МИДе Литвы, куда кандидат в президенты выехала сегодня утром.

Само видео, как отмечает интернет-издание «Медуза», опубликовал провластный белорусский анонимный телеграм-канал. Тихановская зачитывает текст с листа, ни разу не поднимая с него глаз. Где и когда было записано обращение, не уточняется. В соцсетях предположили, что оно якобы вовсе было зачитано в кабинете главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной: об этом, как утверждается, говорят интерьеры и диван, схожесть которых заметили на других видеозаписях с участием самой чиновницы.

Ранее Тихановская подтвердила свой отъезд из Белоруссии, уверяя, что свое решение приняла самостоятельно. При этом в штабе политика настаивают, что покинуть страну ее заставили власти страны, поскольку, по словам ее соратниц, уезжать из Белоруссии изначально она не планировала.