Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области

Это произошло в городе Валдай, передает агентство «Интерфакс». По его сведениям, на одном из перекрестков машина под управлением народного артиста столкнулась с другим автомобилем. По предварительным данным, Ширвиндт не выполнил требование знака «Уступи дорогу». Пассажирка второй машины госпитализирована с травмами руки.