Актер Михаил Ефремов находится в реанимации Боткинской больницы

Его госпитализировали из здания Пресненского суда, где должно было пройти очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом. Источник агентства ТАСС в медицинских кругах утверждает, что артисту поставлен диагноз инсульт. В больницу его привезли без сознания.



Тем временем поддержать Ефремова сегодня пришел музыкант Никита Джигурда. Он считает, что авария с участием Ефремова была подстроенной.

Михаила Ефремова обвиняют по статье о нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.