Высшая школа экономики прекратила сотрудничество с доцентом Школы философии и журналистом Кириллом Мартыновым

Об этом он сам рассказал газете РБК. Мартынов, который является редактором отдела политики в «Новой газете», добавил, что узнал об этом сегодня утром. От каких=либо комментариев он при этом отказался. Неделю назад стало известно об увольнении преподавателей Виктора Горбатова и Эллы Панеях. В вузе объяснили их уход реорганизацией. В июле интернет-издание DOXA писало, что вуз планирует уволить оппозиционно настроенных преподавателей под предлогом реорганизации школ философии и культурологии.