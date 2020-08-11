Высылка российских дипломатов из Словакии противоречит духу сотрудничества, — говорят в посольстве России в Братиславе. Решение словацкого МИДа там рассматривают как неконструктивный шаг местных властей. У Москвы есть права на ответные меры, — добавили в дипмиссии.

Накануне словацкий МИД объявил о высылке троих сотрудников посольства. Премьер-министр республики Игорь Матович пояснил, что это связано с делом об убийстве выходца из Чечни в Берлине. Немецкого полиция тогда задержала подозреваемого в этом преступлении. Сообщалось, что это гражданин России.