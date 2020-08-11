Двое пропавших в Минске координаторов «Открытой России» обнаружены на видеозаписи, опубликованной агентством БелТА

Двое пропавших в Минске координаторов организации «Открытая Россия» обнаружены на видеозаписи, которую опубликовало белорусское государственное агентство БелТА. Агентство утверждает, что на записи задержаны провокаторы беспорядков. Там видны несколько человек, которые лежат или сидят на четвереньках опустив голову. Двое задержанных говорят, что они из России.

В организации говорят, что среди них Артем Важенков и Игорь Рогов, — пишет интернет-издание Медиазона. Связь с ними оборвалась накануне вечером. Соратники задержанных также говорят, что координаторы «Открытой России» были избиты при задержании.