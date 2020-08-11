МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств в Минске и Новополоцке

При этом в ведомстве утверждают, что их сотрудники и военнослужащие внутренних войск были вынуждены пойти на такие меры. Министерство, однако, не уточняло, какие именно спецсредства были использованы. Протесты в Белоруссии вторую ночь подряд проходили в белорусской столице и других городах. Очевидцы рассказывали, что милиция применяла светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По официальным данным, были задержаны около 2 тысяч человек.
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