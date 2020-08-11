Актеру Михаилу Ефремову, как передает агентство ТАСС, поставили диагноз инсульт

Актеру Михаилу Ефремову, как передает агентство ТАСС со ссылкой на свои источники, поставили диагноз инсульт. Он был госпитализирован сегодня днем из Пресненского суда Москвы в Боткинскую больницу. Собеседник агентства рассказал, что Ефремова привезли без сознания. Сейчас он находится в реанимации. Его состояние оценивают как тяжелое.

Судебное заседание по делу Ефремова отложено на среду. Пресненский суд рассматривает дело о ДТП с участием Ефремова, в котором погиб человек. Артиста обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.