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16:09, 11 августа 2020

Неизвестной остается судьба журналистов интернет-изданий Znak.com и Meduza, работавших в Белоруссии

Между тем нескольких задержанных сотрудников российских СМИ отпустили при посредничестве дипломатов.

Корреспондент Znak.com Никита Телиженко на связь не выходит почти сутки. Вечером в понедельник он работал в центре Минска, где были протесты. До середины ночи телефон журналиста был недоступен, теперь работает, но трубку никто не снимает. Редакция полагает, что Телиженко был задержан во время освещения несогласованных акций. Издание обратилось к Сергею Лаврову и послу России в Белоруссии за помощью.

По-прежнему нет информации о местонахождении журналиста издания Meduza Максима Солопова. Коллеги предположили, что он находился в минском изоляторе, но сведения не подтвердились. Адвокаты будут прозванивать столичные суды, передает РБК.
После задержания отпущены и двигаются в сторону российской границы два сотрудники интернет-издания Daily Storm, а также журналист Семен Пегов и его оператор. Из Белоруссии в ближайшее время вышлют фотографа агентства «Россия Сегодня».

В выходные из Белоруссии были депортированы журналисты каналов «Настоящее время» и «Дождь». Они работали без аккредитации.



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