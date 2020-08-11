К высылке российских дипломатов из Словакии могут быть причастны Соединенные Штаты – считает глава МИДа Сергей Лавров

Между тем, в правительстве Словакии связывают высылку российских дипломатов с преступлениями, которые были совершены на территории Германии. В местной прессе появились предположения, что наши дипломаты имели отношение к убийству в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангоншвили.
Самое обсуждаемое
Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Ее назвали «Спутник V» В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна и формирует длительный иммунитет – до двух лет. Отложить регистрацию препарата ранее призывали в Ассоциации организаций по клиническим исследованиям…
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…
Распространено еще одно обращение Тихановской, в котором она призывает белорусов не участвовать в протестных акциях Как отмечает издание «Медуза», видео опубликовал провластный белорусский Телеграм-канал. Когда и где оно было записано, не уточняется. Тихановская читает текст с листа, не глядя в камеру…