РФПИ утверждает,что ВОЗ получила от Минздрава документы для включения российской вакцины от коронавируса в свой список

Глава Российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев утверждает, что Всемирная организация здравоохранения уже получила от Минздрава документы для включения российской вакцины от коронавируса в свой список. Он считает, что скоро этот список будет обновлен.

Ранее представитель ВОЗ Тарик Язаревич сказал, что организация находится в контакте с российскими властями, однако эксперты должны выяснитЬ, насколько новая вакцина соответствует международным стандартам.

Сегодня Владимир Путин сообщил, что официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса. Массовая вакцинация населения в России может начаться осенью, — полагает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.