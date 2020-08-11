Михаил Ефремов, по данным источников «Интерфакса», находится в Боткинской больнице. У него подозревают инсульт. Актер находится в реанимации.

Скорая помощь увезла Ефремова из Пресненского суда столицы, где должны были продолжиться слушания по делу о смертельном ДТП. Адвокат актера Эльман Пашаев сказал, что ухудшение состояния его подзащитного связано, в том числе, с тем, как его дело освещается в средствах массовой информации.

В суде подтвердили, что заседание по делу Ефремова переносится на завтрашний день. Сегодня, кстати, поддержать актера пришел его коллега Никита Джигурда. Он утверждал, что существует видеозапись, которая может оправдать Ефремова.