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Эксклюзив Эха 15:36, 11 августа 2020

Большинство белорусов, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге, проголосовали за кандидата в президенты Тихановскую

Большинство белорусов, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге, проголосовали за кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор группы Экзитпол за рубежом Артем Ледовский.

«В Москве мы зафиксировали ответы 3785 избирателей. Распределение сложилось следующим образом: за Тихановскую 2972 голоса, «я не хочу отвечать» — 442, это для того, чтобы явку регистрировать. За Лукашенко 229 голосов, за Канопацкую — 22, за Дмитриева — 23, за Черечня — 21, один человек сказал, что он уничтожил бюллетень, и против всех 75. По Санкт-Петербургу было опрошено 519 человек. 449 человек проголосовали за Тихановскую, 26 человек отказались ответить, Лукашенко – 30, Канопацкая – 2, Дмитриев – 2, Черечень – 1, и 9 человек проголосовали против всех», — сказал он.

А.Ледовский подчеркнул, что официальные данные белорусских экзитполов, согласно которым Александр Лукашенко лидирует по результатам голосования, «не имеют ничего общего с действительностью». По его мнению, «Лукашенко не является избранным президентом республики Беларусь».

В Белоруссии второй день проходят протесты несогласных с итогами выборов президента Белоруссии. Тысячи людей вышли на улицы в разных городах страны после того как было объявлено о победе действующего президента Александра Лукашенко с результатом более 80 процентов голосов.



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